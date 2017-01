« J’aime bien la Serie A, la Premier League. J’aime aussi le championnat français, même si beaucoup de personnes le critiquent. Je pense qu’il y a un bon niveau »,nous a confié il y a quelques mois Yoan Severin lors d’une interview qu’il nous a accordée. À 19 ans, le défenseur central évolue à la Juventus Turin qu’il a rejoint en 2014 après notamment un passage à Évian. En fin de contrat en juin, le jeune homme est directement concerné par le mercato.

Une affaire que plusieurs clubs tricolores en quête d’un renfort défensif auraient pu saisir. Mais ce ne sera probablement pas le cas. Selon nos informations, Yoan Séverin est attendu de main en Belgique puisqu’il va se rendre à Zulte Waregem afin de visiter les installations. Joint par nos soins, son représentant Frédéric Guerra a fait un point sur la situation. « Il a été proposé dans pratiquement tous les clubs français. L’ensemble des réponses a été : "On ne le connaît pas". Je suis sidéré ! Il a été formé à Évian et il est international français u20. On se plaint souvent que nos jeunes partent jouer à l’étranger. Mais on nous dit qu’on ne les connaît pas... ». Un autre talent tricolore qui va sans doute certainement poursuivre sa carrière hors de l’Hexagone.