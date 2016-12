À la recherche de renforts pour dynamiser son attaque, l’AS Saint-Étienne aurait des vues sur deux joueurs de Ludogorets Razgrad, adversaire du Paris SG en phase de poules de Ligue des Champions, annonce France Football.

Wanderson (28 ans), milieu offensif brésilien (7 buts en 15 matches cette saison), et Jonathan Cafu (25 ans), attaquant auriverde (7 réalisations en 16 rencontres cette saison), intéressent les Verts. Seulement, le premier sera plus facile à déloger que le second, qui figure déjà sur les tablettes de la Lazio Rome et est estimé à près de 8 M€.