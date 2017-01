À peine arrivé en Ligue 1 qu’il est déjà récompensé pour ses performances. À 19 ans et après seulement 13 rencontres de championnat et un but marqué, Maxime Lopez vient d’être élu joueur du mois de décembre. Avec 74 % des votes, il a devancé son coéquipier Florian Thauvin et Mathieu Valbuena.

Lors de ce dernier mois de l’année 2016, le jeune milieu de terrain a disputé 4 rencontres et a inscrit son seul et unique but dans l’élite. C’était face à Dijon lors de la 17e journée. Le natif de la cité phocéenne n’a cessé de progresser depuis que Rudi Garcia l’a installé dans l’équipe.