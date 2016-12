Manchester United sera certainement l’un des grands acteurs du prochain mercato hivernal. Mais si Memphis Depay ou encore Morgan Schneiderlin pourraient quitter définitivement les Red Devils cet hiver, il n’y aura qu’un seul départ en prêt. En effet, présent en conférence de presse ce vendredi, José Mourinho a indiqué que seul Sam Johnstone (23 ans) pourra être prêté en janvier.

« Sam Johnstone est le seul joueur que je laisse partir en prêt car il ne joue pas une minute. Il a besoin de jouer », a déclaré le technicien portugais. Pour rappel, le gardien mancunien est annoncé sur les tablettes d’Aston Villa, de Stoke City, mais aussi de Sunderland suite à la blessure au genou de Jordan Pickford.

BREAKING : Jose Mourinho says goalkeeper Sam Johnstone will be the only player allowed to leave Man Utd on loan in January. #SSNHQ

— Sky Sports News HQ (@SkySportsNewsHQ) 30 décembre 2016