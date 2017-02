Il y a quelques jours, Valentin Eysseric avait admis à demi-mot que l’investissement de Mario Balotelli était fluctuant. Ces derniers temps, il voit même que l’Italien est moins performant à l’entrainement. Après le nul de son équipe arraché à Rennes (2-2) ce dimanche, le milieu offensif est revenu sur ses propos. Au micro de BeIN Sports, il en a remis une couche mais souligne l’importance de Balotelli au sein de l’effectif niçois.

« Mes déclarations étaient sincères, j’ai dit la vérité. Des fois c’est dommage qu’il soit un peu comme ça, qu’il baisse un peu la tête. On le voit à l’entraînement tous les jours, on sait que c’est un grand joueur. Je pense qu’il n’a rien à faire avec nous, même si j’ai du respect pour tous mes coéquipiers. Il est vraiment au-dessus. C’est dommage. Il aurait pu nous aider dans des matches comme ça, où on sait qu’il est décisif. Le coach demande beaucoup d’efforts de la part de son groupe, et il n’accepte aucun relâchement, et on l’a vu avec Mario. »