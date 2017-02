« On a l’habitude. Florent est remonté contre tout ce qui bouge et par tout ce qui fait en sorte de le dépasser par la taille. Donc voilà, c’est normal ». En zone mixte, après le match qui avait opposé l’Olympique Lyonnais à Dijon (4-2), Jean-Michel Aulas a tenu ces propos, pas forcément très élégants, à l’encontre de Florent Balmont, qui avait quelques minutes plus tôt dégoupillé. Des mots qui ont fait couler beaucoup d’encre et, au cours d’une conférence téléphonique ce mercredi, le président du club rhodanien a tenu de lui-même à revenir sur cette polémique.

« Je voulais parler de Dijon. Pour Florent Balmont, ma remarque n’était pas pertinente. Je regrette, mes propos étaient ironiques mais si j’avais fait le dixième de ce qu’ils ont fait dans le couloir devant les arbitres, il y aurait eu des tas de commentaires. J’ai réagi, je respecte totalement le club de Dijon qui est un super club avec des moyens limités mais qui fait des choses formidables. J’ai simplement dit qu’il était anormal d’attaquer l’arbitre pour un pénalty, selon moi et les spécialistes, flagrant. J’ai trouvé que c’était trop, mais je n’en veux pas à Florent que je connais bien. Si on peut l’aider sur ses stages de foot, on l’aidera ». Reste à savoir ce qu’en pensera le milieu défensif du DFCO.