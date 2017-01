En cruel manque de temps de jeu cette saison sur la Canebière, où le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille Rudi Garcia ne compte pas sur lui, Zinédine Machach devrait profiter des dernières heures de ce mercato pour changer d’air.

En effet, selon les informations de L’Équipe, le milieu de terrain de 21 ans prêté par Toulouse avec option d’achat cherche une porte de sortie et certains clubs comme le Torino, Leipzig, Guingamp, Dijon et Angers seraient intéressés par son profil. Olivier Dall’Oglio, entraîneur de Dijon, a d’ailleurs déclaré à son propos en conférence de presse hier : « C’est un bon petit joueur, plutôt un milieu relayeur, qui est technique. Je le connais, mais je ne suis pas au courant. On arrive dans le sprint final, si ça se passe comme cet été, tout va se jouer dans la dernière demi-heure. On a le temps ».