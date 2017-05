Tottenham se déplaçait sur la pelouse de Leicester ce jeudi soir en match en retard de la 34e journée de Premier League.

Et les Spurs n’ont fait qu’une bouchée des Foxes et se sont imposés 6 buts à 1 sur la pelouse du King Power Stadium grâce à quadruplé d’Harry Kane (25e, 63e, 89e, 90e+2) et un doublé de Son (36e, 71e). À noter que Leicester avait réduit l’écart par l’intermédiaire de Chilwell après une erreur de Lloris (59e). Grâce à ces 4 nouvelles réalisations, Kane devient le meilleur buteur de Premier League avec 26 buts, devant Lukaku (24 buts).