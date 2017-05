Il n’a pas fallu beaucoup de temps à l’entraîneur Zinedine Zidane pour mettre tout le monde d’accord à Madrid. La Decima ? Il était l’adjoint d’Ancelotti. La onzième Ligue des Champions de l’histoire du Real ? C’est lui. Le titre de champion en Liga qui échappé aux Merengues depuis cinq ans ? C’est encore lui. Pour réaliser le parcours parfait, il ne reste plus qu’à l’ancien numéro 10 de l’Équipe de France de vaincre la Juventus Turin, en finale de la C1 le 3 juin prochain au Millennium Stadium.

Alors quand son président, Fiorentino Pérez évoque le chemin parcouru par son protégé, c’est pour le placer sur le toit du monde : « Zidane a été le meilleur joueur du monde et il est maintenant le meilleur entraîneur du monde » a-t-il déclaré lors d’un discours lundi rapporté par Sport, avant d’ajouter que le Français est par « sa persévérance, le talent, l’humilité et le respect des adversaires » en totale adéquation avec la philosophie du club le plus titré d’Europe. Un bel hommage.