Le 4 janvier prochain, cela fera un an jour pour jour que Zinédine Zidane a repris en main l’équipe première du Real Madrid. L’ex-meneur de jeu des Bleus a redressé de manière fulgurante l’équipe merengue, échouant à un petit point du Barça à la deuxième place de la Liga et remportant la onzième Ligue des champions de l’histoire du club. Une coupe aux grandes oreilles que Zizou avait également remportée en tant que joueur. A l’époque, un certain Vicente Del Bosque officiait sur le banc de la Casa Blanca. Dans une interview au journal El Confidencial, le technicien ibérique de 66 ans a livré sa vision sur les premiers mois d’entraîneur du Français.

« Nous savons qu’il y a des gens qui méprisent le travail des personnes en disant qu’ils ont beaucoup de chance. Zidane aura une certaine valeur tout au long de cette série de matchs et des trois titres internationaux qu’il a obtenus. Zizou a un groupe de joueurs derrière lui qui le suivent comme un leader. Aussi méprisé soit-il, comme je l’étais aussi, c’est un homme qui a démontré qu’il influe beaucoup sur l’effectif », confie l’ancien sélectionneur de l’Espagne.