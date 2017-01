Hier et aujourd’hui, les joueurs et personnalités du football ont posté des messages sur les réseaux sociaux afin de présenter leurs voeux pour cette année 2017. Toni Kroos a opté pour l’originalité et le chambrage en postant un tweet : « Feliz 2017 » sauf qu’à la place du 1 on voit le drapeau du Brésil et à la place du 7 le drapeau de l’Allemagne, en référence au match de Coupe du Monde 2014 gagné 7-1 par l’Allemagne face au Brésil.

L’humour de l’Allemand n’a visiblement pas été du goût de son coéquipier au Real Madrid Marcelo qui a tweeté quelques instants plus tard : « Bonne année à tous, bonne santé et toujours du RESPECT pour les autres ! ». Ce dimanche matin, Kroos a posté un nouveau message : « Beaucoup de bruit pour une petite blague. Je vous souhaite une bonne et heureuse année ! »