Christian Gourcuff ferme la porte au FC Séville qui avait formulé une offre de 10 millions pour Joris Gnagnon. Le joueur formé au Stade Rennais est couvé par le technicien rouge-et-noir, qui s’est montré catégorique sur le sujet : « Gnagnon c’est fermé, même à 30 millions, il ne part pas »

Titulaire à 9 reprises cette saison en L1, le joueur de 19 ans n’est pas passé inaperçu en Europe, mais Christian Gourcuff ne compte pas faire la même erreur qu’avec Ousmane Dembélé, parti au Borussia Dortmund : « Le but est bien de former des joueurs pour qu’ils jouent, pas pour les vendre, puis de profiter de leur progression. Dès lors qu’ils ont pris une autre dimension, alors on peut discuter. Cela me fait penser à Ousmane Dembélé. Pour moi, c’est un cas qui ne doit pas se reproduire. » Joris Gnagnon ne partira donc pas cet hiver si l’on en croit les propos de son entraîneur.