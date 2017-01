Daniel Sturridge est en manque de temps de jeu avec Liverpool. L’international anglais est cantonné à être le 3e voir même 4e attaquant dans la hiérarchie de Jurgen Klopp. Sturridge a joué 17 matches cette saison, mais pour seulement 766 minutes. L’Anglais a tout de même inscrit 6 buts toutes compétitions confondues.

L’ancien joueur de Chelsea, Manchester City, a fait ses gammes dans les plus grands clubs anglais sans vraiment s’imposer. Ian Wright, légende du foot anglais et maintenant consultant pour The Sun, lui conseille de partir d’Angleterre, et pas n’importe où… « Il devrait aller ailleurs pour se revitaliser. Je ne sais pas si cela se produira dans notre pays. Il a été à dans toutes les meilleures équipes, sauf Arsenal, quand on regarde, on peut penser à une équipe comme le PSG. Je pense que Sturridge est fantastique, c’est un super joueur. Mais ça ne va pas le faire à Liverpool ».