L’exil des jeunes talents français en Allemagne se poursuit ! Après Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Tanguy Coulibaly (Stuttgart) et Christopher Nkunku (RB Leipzig), le football germanique n’a pas traîné pour s’offrir les services d’un autre jeune Français. A 21 ans, l’attaquant de l’En Avant Guingamp, Marcus Thuram, va en effet continuer de faire ses gammes outre-Rhin, et plus précisément du côté du Borussia Mönchengladbach.

Un an après le recrutement du buteur niçois Alassane Pléa, les dirigeants allemands ont donc réussi à griller toute la concurrence pour s’attacher les services de l’international Espoir tricolore auteur de 9 buts en 32 matches de Ligue 1 la saison dernière en Bretagne. Le joueur s’est engagé avec la formation allemande pour quatre saisons soit jusqu’en juin 2023. « L’EAG confirme avoir signé un accord officiel avec le Club allemand du Borussia Mönchengladbach pour le transfert définitif de son joueur Marcus Thuram. En provenance de Sochaux où il a été formé, Marcus aura disputé 72 rencontres sous le maillot Guingampais, pour 17 buts. L’En Avant remercie Marcus pour sa contribution, et lui souhaite tout le succès qu’il mérite sous ses nouvelles couleurs » a expliqué le club breton dans un communiqué.

Première à l’étranger pour Thuram

Un temps pisté par l’Olympique de Marseille, Thuram avait très rapidement vu la piste phocéenne se refroidir en raison des exigences financières très élevées (20 M€) du président de l’EAG, Bertrand Desplat. Une somme trop importante pour des Olympiens sans le sou et marqués à la culotte par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier. Une aubaine pour le Borussia Mönchengladbach qui a pu tranquillement s’engouffrer dans la brèche.

Le club allemand a toutefois pu négocié un prix revu à la baisse puisque la transaction aurait coûté 12 M€, hors bonus. A 21 ans, Thuram va donc vivre sa première expérience à l’étranger, après ses passages à Sochaux et Guingamp. Là-bas, il pourra bénéficier des nombreux conseils de Pléa, auteur de 12 buts en 34 rencontres de championnat, en vue d’une adaptation plus efficace.

Officiel : Marcus Thuram transféré à Mönchengladbachhttps://t.co/zdc5AKntXc pic.twitter.com/qBEVX5KdFo — En Avant Guingamp (@EAGuingamp) July 22, 2019

