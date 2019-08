Mercredi, Ramy Bensebaini avait retrouvé ses coéquipiers du Stade Rennais au centre d’entraînement de la Piverdière. Là-même où les Rouge et Noir poursuivaient leur préparation avant leur déplacement à Montpellier (victoire 1-0). L’international algérien, de l’épopée des Fennecs en Egypte, s’était vu octroyer quelques jours de vacances supplémentaires. Mais son retour en Bretagne était en réalité l’occasion de dire au revoir à ses coéquipiers. Le Borussia Mönchengladbach vient d’officialiser l’arrivée du latéral gauche pour 4 ans. « Le joueur de 24 ans a signé un contrat jusqu’en juin 2023 », peut-on lire sur le communiqué du club allemand.

[#MercatoSRFC] Le @staderennais et le club allemand du @borussia ont trouvé un accord pour le transfert définitif de @bensebainiRams. Le club remercie Ramy pour son investissement, son professionnalisme, son état d’esprit irréprochable et lui souhaite le meilleur. pic.twitter.com/EYWYyPVlUT — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 14, 2019

Fraîchement auréolé d’une Coupe de France avec le Stade Rennais, premier titre de l’équipe bretonne depuis 1971, mais également vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations avec l’Algérie face au Sénégal il y a moins d’un mois, Ramy Bensebaini a franchi un palier cette saison. Assez grand pour que le 5e du dernier exercice de Bundesliga s’intéresse à lui et vienne toquer à la porte du huitième-de-finaliste de la dernière édition de la Ligue Europa. Attendu mardi à Mönchengladbach, où il devait passer sa visite médicale au Borussia, le latéral gauche de 24 ans n’était pas présent à l’entraînement du Stade Rennais hier matin. Selon nos informations, le Stade Rennais et le Borussia Mönchengladbach sont tombés d’accord sur un transfert avoisinant les 10 millions d’euros, hors bonus.

Prêté successivement à Lierse (Belgique, 29 matches) et à Montpellier (2 buts, 25 matches disputés), qui n’avait pas souhaité lever son option d’achat, Ramy Bensebaini avait paraphé un contrat de 4 ans avec le Stade Rennais, à l’été 2016. Transféré par son club formateur, le Paradou AC, qui avait touché 2 millions dans l’opération, l’international espoir algérien de l’époque était arrivé en Bretagne comme défenseur central. Dès sa première saison (25 matches de Ligue 1) sous les ordres de Christian Gourcuff, qui lui avait offert sa première convocation avec les Fennecs un an plus tôt, le natif de Constantine avait alterné entre l’axe et le côté gauche. Il quitte la Bretagne en ayant également évolué sous les ordres de Sabri Lamouchi et Julien Stéphan et disputé 98 matches en trois saisons.

#DieFohlen präsentieren gleich einen weiteren Neuzugang ! Wer von euch möchte das Rätsel lösen ? pic.twitter.com/l65rwJdSZO — Borussia (@borussia) August 14, 2019

