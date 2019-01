Suite des 16es de finale de la Coupe de France ce mardi soir, avec deux équipes de Ligue 1 en lice, l’AS Monaco et Lille, respectivement opposées à Metz, leader de Ligue 2, et Sète, club de National 2. Au stade Louis II, la rencontre avait tout d’un piège pour une ASM fessée par Strasbourg samedi dernier face à des Grenats en confiance. Pourtant, ce sont bien les hommes de Thierry Henry, encore articulés en 5-3-2, qui démarraient le mieux la rencontre, avec un pressing intense et étouffant. Golovin, de la tête (4e), Rony Lopes sur coup-franc (10e) puis d’une frappe lointaine (13e) et Henrichs, d’une reprise de volée de peu à côté (15e) symbolisaient le bon début de match princier.

Mais Metz, loin de se démonter malgré une équipe de départ amputée de plusieurs titulaires habituels, prenait peu à peu les commandes, affichant notamment une maîtrise technique impressionnante pour ressortir proprement les ballons malgré le pressing adverse. Et avec les jambes de feu de Jallow et Niane, le club lorrain se montrait de plus en plus dangereux, jusqu’à trouver l’ouverture, aussi bien grâce à la splendide frappe de Hein qu’à l’incompréhension technique entre Tielemans et Henrichs dans l’entrejeu (0-1, 32e). Le début d’un nouveau cauchemar pour l’AS Monaco à domicile ? Non, car, en bon capitaine, Falcao redonnait espoir à son équipe en égalisant d’une frappe du droit dans la surface suite à un centre de Sidibé (1-1, 39e). Monaco ne passait même pas loin du deuxième but, avec une percée de Ballo-Touré et une frappe d’Henrichs encore à côté (45+1e).

Monaco encore humilié à domicile

Au retour des vestiaires, Metz continuait à jouer son jeu sans crainte particulière. Et allait de nouveau trouver le chemin des filets. Cette fois-ci grâce à Marvin Gakpa, auteur à son tour d’une frappe limpide du gauche qui trompait Subasic (1-2 , 62e) ! L’ASM retombait dans ses travers en concédant son 57e but de la saison. Comme si chaque incursion messine devait se terminer par une frappe dangereuse… Thierry Henry réagissait en sortant un Golovin de nouveau décevant pour faire entrer Sylla puis lançait Fabregas à la place de Jemerson. Mais rien n’allait plus dans le sens monégasque, trop imprécis techniquement en phase offensive pour espérer déstabiliser l’arrière-garde messine. Pire, le club lorrain aggravait la marque après un joli mouvement collectif entre le trio offensif. Jallow lançait Hein dans la surface qui centrait tranquillement pour Niane, au coeur d’une défense monégasque totalement dépassée (1-3, 74e).

Abattu, le club de la Principauté réagissait tout de même avec une tête de Falcao, suite à un bon centre de Ballo-Touré, sur le poteau droit de Delecroix (76e). Mais le moral était touché et c’est bien Metz qui ressemblait le plus à une équipe de Ligue 1, entre cohésion tactique et maîtrise technique. La qualification pour les huitièmes de finale était donc amplement méritée pour les Messins, tandis que Monaco a pris une nouvelle leçon à domicile, où il n’a gagné qu’une seule fois cette saison (contre Lorient, en Coupe de la Ligue)… Dans l’autre rencontre prévue à 20h55, le LOSC a fait face à une belle équipe de Sète (National 2), loin de s’avouer vaincue. Agressive et déterminée, elle a longtemps résisté, parvenant à la pause sur le score de 0-0. Avant de craquer dès le retour des vestiaires suite à un joli numéro de Jonathan Ikoné sur le côté droit et un centre en retrait vers Jonathan Bamba qui terminait le travail (0-1, 48e). Les Sétois n’ont cependant pas abdiqué, se montrant toujours aussi généreux dans l’effort. Mais ils n’ont pas réussi à marquer et s’arrêtent donc au stade des 16es de finale. Lille a de son côté validé sa qualification et peut désormais se concentrer sur le déplacement à Marseille en Ligue 1 vendredi soir.