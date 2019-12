Le 7e tour de Coupe de France avait déjà fait 8 victimes parmi les clubs de Ligue 2, ils sont trois cette fois-ci à ne pas avoir passé le 8e tour. Auxerre a notamment subi une énorme déconvenue en s’étant fait éliminer 2-1 par les Mosellans d’Hombourg, pensionnaires de Régional 3 ! Ces derniers deviennent par la même occasion les nouveaux petits poucets de la compétition. Il y avait pourtant 6 divisions d’écart entre les deux équipes. Ce n’est pas le record (qui est de 8 divisions d’écart) mais c’est tout de même une sacrée humiliation pour une équipe professionnelle. L’AJA pourra toujours se rassurer car elle n’est pas la seule dans ce cas.

Le Racing Club de Lens a lui perdu sur la pelouse du FC Dieppe 2-1, club de National 3. Les Sang et Or n’ont jamais réussi à remonter les deux buts encaissés en début de rencontre et les voilà sortis dès le 8e tour. Dernier club de Ligue 2 éliminé, Orléans s’est incliné 1-0 à Rouen, qui évolue en National 2. Globalement, les équipes de 2e division ont eu du mal à se qualifier puisque le Paris FC a eu besoin de la prolongation pour se défaire de l’Olympique de Valence (R1) 1-0.

Le Mans aussi s’en est sorti durant la demi-heure supplémentaire pour éliminer Les Herbiers (N2) 2-1, finalistes de la compétition en 2018. Même score pour Chambly contre Annecy un club de N2, alors que Lorient a difficilement battu le Stade Pontivyen (N3) 1-0. Dans les autres rencontres, la Jeunesse Saint-Pierroise réalise un deuxième exploit de suite dans cette édition de Coupe de France. Le club réunionnais a sorti l’ES Thaon (N3) aux tirs au but, après avoir éliminé Jura-Sud (N2) au tour précédent.

Les résultats complets :

Groupe A

US Vandoeuvre (R1) 2 - 3 (a.p.) Red Star FC (N1)

AS Pierrots Vauban (N3) 1 - 3 AS Nancy-Lorraine (L2)

US Raon L’Etape (N3) 6 - 2 CA Boulay (R1)

Hombourg Haut SSEP (R3) 2 - 1 AJ Auxerre (L2)

FC Mulhouse (N2) 2 - 3 SA Epinal (N2)

FC 4 Rivières 70 (R1) 0 - 2 Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 (N1)

FC Montceau Bourgogne (N3) 3 - 0 Racing Besançon (N3)

Groupe B

Etoile FC Fréjus Saint-Raphaël (N2) 1 - 1 (5-3 t.a.b.) Olympique D’Alès En Cevennes (N3)

FC Limonest (N3) 2 - 1 (a.p.) FC Villefranche Beaujolais (N1)

RC Grasse (N2) 1 - 2 Athlético Marseille (N3)

ES Chilly (R2) 0 - 1 (a.p.) AS Fabreguoise (N3)

Côte Chaude SP. Saint-Etienne (R2) 0 - 1 Le Puy Foot 43 Auvergne (N1)

Olympique de Valence (R1) 0 - 1 (a.p.) Paris FC (L2)

Annecy FC (N2) 1 - 2 FC Chambly Oise (L2)

Groupe C

Angoulême Charente FC (N2) 5 - 1 US Sanfloraine (N3)

Bergerac Périgord FC (N2) 0 - 0 (6-7 t.a.b.) Trélissac FC (N2)

Stade Poitevin FC (N3) 1 - 3 Rodez Aveyron Football (L2)

Aviron Bayonnais (N3) 4 - 1 Vendée Fontenay Foot (N3)

Marssac sur Tarn (R1) 1 - 4 Pau FC (N1)

FC Challans 85 (N3) 1 - 1 (3-1 t.a.b.) US Colomiers (N2)

FC Cournon (R2) 0 - 2 Chamois Niortais FC (L2)

Groupe D

Vendée Les Herbiers Foot (N2) 1 - 2 Le Mans FC (L2)

Tours FC (N3) 2 - 1 (a.p.) Club Franciscain (Martinique)

FC Sablé-sur-Sarthe (N3) 2 - 0 US Concarneau (N1)

Les Voltigeurs Castelbriantais (N3) 0 - 0 (5-6 t.a.b) Stade Briochin (N2)

FC Guichen (N3) 2 - 1 SC Le Rheu (R1)

Stade Plabennecois (N3) 0 - 2 US Granville (N2)

Stade Pontivyen (N3) 0 - 1 FC Lorient (L2)

Groupe E

FC Rouen (N2) 1 - 0 US Orléans (L2)

ESA Linas Montlhéry (R1) 3 - 1 Evreux FC 27 (N3)

AF Virois (N3) 0 - 3 Versailles FC 78 (N3)

St Pryvé St Hilaire FC (N2) 6 - 0 AJ Saint-Georges (Guyane)

ESM Gonfreville L’Orcher (N3) 5 - 2 (a.p.) US Créteil Lusitanos (N1)

C’Chartres Football (N2) 0 - 1 SM Caen (L2)

ES Nanterre (R2) 1 - 2 FC Bastia-Borgo (N1)

Groupe F

FC Dieppe (N3) 2 - 1 RC Lens (L2)

AS Prix Les Mezières (N3) 3 - 1 Quevilly Rouen Métropole (N1)

US Tourquennoise (R1) 1 - 2 Valenciennes FC (L2)

USM Senlis (R1) 0 - 1 Stade Portelois (N3)

Olympique St Quentin (N2) 1 - 3 O. Grande-Synthe (N3)

EF Reims Ste Anne (R1) 1 - 0 USL Dunkerque (N1)

Croix Football Iris (N2) 0 - 1 Entente SSG (N2)

Les matches joués dans les territoires d’Otre-Mer :

Jeunesse Evolution FC (Guadeloupe) 0 - 2 ASM Belfort FC (N2)

JS Saint Pierroise (Réunion) 1 - 1 (5-3 t.a.b.) ES Thaon (N3)

Les divisions : L2 -> Domino’s Ligue 2 ; N1 -> National 1 ; N2 -> National 2 ; N3 -> National 3 ; R1 -> Régional 1 ; R2 -> Régional 2 ; R3 -> Régional 3