Hier, il fallait être aveugle pour ne pas sortir un homme de cette rencontre entre la France et l’Argentine (4-3). Bien entendu il s’agit de Kylian Mbappé. Le jeune attaquant de 19 ans, a marqué un doublé et surtout il a provoqué le penalty d’un accélération fulgurante (flashé à 37 kilomètres par heure). Alors, forcément, la presse ce matin n’a d’yeux que pour lui, tout comme les anciens grands joueurs. S’il s’affiche sur la plupart des Unes françaises en ce lendemain de victoire, la presse étrangère s’est aussi régalée.

« France : Exposition mondiale de Mbappé, sur les traces de Ronaldo il Fenomeno et de Pelé », écrit la Gazzetta dello Sport en précisant que le jeune avant-centre du Paris Saint-Germain a été absolument exceptionnel. « Mbappé frappe l’Argentine d’un Messi discret », avance de son côté Marca. « Messi, comme tous les Argentins, a couru derrière une pépite de 19 ans qui va devenir un grand joueur, si ce n’est déjà fait. Dans l’histoire des Coupes du monde, il est difficile de se souvenir d’une course comme la sienne sur l’occasion du premier but. L’attaquant français est devenu un mélange de Ronaldo Nazario et d’Usain Bolt. Il avançait comme un sprinter de 400 mètres avec une enjambée exaltante, il a déposé le grand-père Mascherano et seul Rojo pouvait l’arrêter en commettant une faute qui amenait le penalty », développe As.

Liberté, égalité, Mbappé

En Angleterre aussi on parle du natif de Bondy. « Mbappé met fin aux rêves de Coupe du Monde de Messi », écrit le Times avant de préciser : « Kylian Mbappe a révélé à un public mondial ses talents naissants, devenant le premier adolescent à marquer deux buts dans un match de Coupe du monde depuis Pelé en 1958 ». Du côté du vaincu, l’Argentine, on s’extasie aussi pas mal pour le Bleu. « Mbappé, comme Pele et Maradona. Le diamant français a eu une performance individuelle dans une Coupe du monde à la hauteur des étoiles brésiliennes et argentines en 58 et 86 », s’enflamme le quotidien Olé.

Chez les Brésiliens, ennemis de l’Albiceleste on se délecte aussi. Outre sa sublime Une : « liberté, égalité, Mbappé », Lance ! déroule le tapis rouge. « Spectacle du numéro 10. Avec une belle performance de Mbappé, la France surpasse l’Argentine , élimine Messi & compagnie. Et rejoint les quarts de finale », peut-on ainsi lire. Reste maintenant à savoir si le joueur du PSG pourra rééditer cette performance contre l’Uruguay, vendredi prochain, car, une chose est sûre, ce quart de finale sera très scruté partout dans le Monde.