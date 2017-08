Battue en Suède (1-2) lors de son dernier match comptant pour les éliminatoires de la coupe du Monde, l’équipe de France est deuxième de son groupe. La victoire est donc plus que jamais obligatoire face aux Pays-Bas le 31 août prochain au Stade de France. Et pour ce faire, Didier Deschamps a décidé de s’appuyer sur un groupe de 24 éléments parmi lesquels quelques-uns font leur grand retour en bleu.

A commencer par Steve Mandanda. De retour à l’Olympique de Marseille après une saison compliquée du côté de Crystal Palace, l’ancien capitaine phocéen a pris la place du néo Bordelais Benoît Costil, toujours derrière Alphonse Aréola dans la hiérarchie des portiers bleus. En défense, pas de gros changements hormis la présence du Parisien Layvin Kurzawa qui profite de la convalescence du Citizen Benjamin Mendy pour revenir chez les Tricolores.

Dembélé mis de côté, Mbappé appelé

Dans l’entrejeu, pas de surprises là non plus. Transféré au Bayern Munich cet été, Corentin Tolisso a vu le sélectionneur lui maintenir sa confiance. L’ex-Lyonnais figure aux côtés des habitués Pogba, Kanté, Lemar et Rabiot. A noter tout de même l’absence d’un des chouchous de Deschamps, Moussa Sissoko. En instance de départ, le joueur de Tottenham devra sans doute régler son avenir avant d’espérer avoir une chance de revenir en bleu.

La composition du secteur offensif était également très attendue. Si l’absence de Karim Benzema est devenue récurrente, la question des présences de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé était dans toutes les têtes. Embarqués dans des sagas estivales, les deux jeunes internationaux ont connu des sorts différents. En partance pour le PSG, Mbappé a bien été appelé, tandis que son compère du Borussia Dortmund, parti au clash et absent de l’entraînement, a été laissé de côté. Tout comme Anthony Martial, pourtant performant en ce début de saison avec Manchester United. Enfin, les retours du Lyonnais Nabil Fekir et du Munichois Kinsgley Coman sont les deux autres principales nouveautés.

La liste complète :

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Olympique de Marseille), Alphonse Aréola (Paris SG) ;

Défenseurs : Djibril Sidibé (AS Monaco), Laurent Koscielny (Arsenal), Lucas Digne (FC Barcelone), Samuel Umtiti (FC Barcelone), Raphaël Varane (Real Madrid), Presnel Kimpembe (Paris SG), Christophe Jallet (Nice), Layvin Kurzawa (Paris SG)

Milieux : N’Golo Kanté (Chelsea), Thomas Lemar (AS Monaco), Blaise Matuidi (Juventus), Adrien Rabiot (Paris SG), Paul Pogba (Manchester United), Corentin Tolisso (Bayern Munich)

Attaquants : Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Olivier Giroud (Arsenal), Kylian Mbappé (AS Monaco), Alexandre Lacazette (Arsenal), Florian Thauvin (Olympique de Marseille), Nabil Fekir (Olympique Lyonnais), Kingsley Coman (Bayern Munich)