Matthijs de Ligt est probablement l’un des joueurs les plus courtisés de la planète football. Comme la plupart de ses coéquipiers, il éclate aux yeux du monde entier depuis cette saison et notamment cette grande victoire en Ligue des Champions contre le Real Madrid au Santiago Bernabéu, confirmant les grands espoirs placés en lui. L’Europe s’arrache le très jeune défenseur central (19 ans) considéré comme le talent le plus précoce à son poste. Il devrait partir à prix d’or, comme son ami et milieu de terrain Frenkie de Jong, qui lui ira au Barça cet été.

Le club catalan est d’ailleurs le principal favori pour accueillir le capitaine des Lanciers. Seulement, il est très loin d’être le seul courtisan. Le PSG est toujours sur les rangs, tout comme le Bayern Munich mais celui-ci a déjà beaucoup dépensé à ce poste entre les venues de Benjamin Pavard et Lucas Hernandez. Dernier prétendant, la Juventus, dont le joueur a ouvert la porte à la fin du mois de mars. « Cela pourrait être le cas (d’aller à la Juve, ndlr), mais il y a aussi d’autres clubs intéressés. Nous verrons cela quand ça sera le bon moment. »

Ce feuilleton a pris une nouvelle tournure. La faute aux propos d’Eric ten Hag dans les colonnes du journal allemand Süddeutsche Zeitung. L’entraîneur de l’Ajax affirme en effet haut et fort que De Ligt partira quoi qu’il en soit cet été et place deux grands favoris dans ce transfert. « Il n’y a aucune chance pour que De Ligt continue à l’Ajax. Il y a trop de clubs intéressés par lui. Il nous quittera cet été mais je ne sais pas s’il ira au Bayern ou au Barça. » Voilà qui met la Juventus et le PSG de côté dans ce dossier. En attendant de connaître sa destination finale, le transfert du Hollandais devrait atteindre les 70 M€.