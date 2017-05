Dix-huit ans de disette. Feyenoord a mis un terme à une très longue attente le 14 mai dernier en décrochant, grâce à sa victoire sur Heracles (3-1, 34e et dernière journée d’Eredivisie), le titre de champion des Pays-Bas. Une belle récompense pour le vétéran Dirk Kuyt (36 ans), auteur de 12 réalisations et 4 passes décisives. Mais si la légende batave a tenu son rang, un autre élément a particulièrement brillé sous la tunique du club de Rotterdam. Son nom : Nicolai Jørgensen (26 ans). Le buteur international danois (22 sélections, 6 buts), arrivé l’été dernier en provenance du FC Copenhague, a en effet réalisé une saison en tous points remarquables.

Non content de s’adjuger le titre de meilleur buteur du championnat avec 21 unités au compteur, le natif de Ballerup s’est également illustré au classement des passeurs, terminant sur la deuxième marche du podium avec pas moins de 11 offrandes délivrées. Le magazine néerlandais Voetbal International l’a logiquement élu meilleur joueur du championnat, devant ses deux partenaires Karim El Ahmadi et Jens Toornstra. « C’est pour ça que je suis venu à Feyenoord. Aider ce club fantastique à remporter un championnat 18 ans après, c’est incroyable. Les supporters sont vraiment incroyables. J’en avais beaucoup entendu parler, mais leur soutien est vraiment fou », a-t-il glissé.

Jørgensen affole le mercato

Une belle revanche au sortir d’un exercice accompli pour celui qui n’avait pas réussi à faire son trou, plus jeune, lors de son expérience en Allemagne, au Bayer Leverkusen (2010/11) et à Kaiserslautern (2011/12). Son profil (1m90, 83 kg) et ses faits d’armes aux Pays-Bas devraient plaire sur le marché à venir. Son représentant Mikkel Nissen, interrogé par le quotidien danois BT, a expliqué que son joueur était très demandé. « Quand vous possédez les qualités de Nicolai et que vous parvenez à les exprimer tout au long d’une saison, comme il l’a fait, il y a évidemment beaucoup de clubs intéressés », a-t-il glissé avant de poursuivre.

« Nicolai est le meilleur buteur des Pays-Bas, ce qui génère en soi beaucoup d’intérêt. Mais en plus d’être un buteur, Nicolai est aussi le genre de joueurs qui vous fait gagner un championnat. Il l’a une nouvelle fois prouvé et les clubs y sont sensibles. L’intérêt est très fort », a-t-il conclu. L’Olympique de Marseille et bien d’autres clubs semblent intéressés. Reste à savoir combien Feyenoord, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2021, demandera pour l’incontournable Nicolai Jørgensen...