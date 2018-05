18h15 : tous les fans ne sont pas encore rentrés dans le stade. Ceux présents sur le parvis mettent toujours l’ambiance, et des fumigènes sont allumés.

Les fumigènes sont de sortie. pic.twitter.com/GBsPvtHfNB — Constant Wicherek (@Stickwic) 16 mai 2018

18h10 : la finale sera diffusée dans le stade Vélodrome et les supporters présents aux abords de l’enceinte phocéenne semblent déjà bouillants.

Luiz Gustavo... ! L'ambiance commence à monter devant notre Stade Orange Vélodrome ! @Lgustavo_19 @orangevelodrome pic.twitter.com/RRQYRF8Nqx — La Provence (@laprovence) 16 mai 2018

18h05 : le FC Séville, adversaire de l’Atlético Madrid en Liga, souhaite un bon match à Adil Rami, ancien défenseur du club (2015-2017), mais aussi à Kévin Gameiro, son adversaire du soir, qui a aussi joué avec le club andalou (2013-2016).

18h : la finale approche à grands pas et les conditions de circulation à proximité du stade sont difficiles.

Accès au @GroupamaStadium : Difficultés de circulation sur la rocade à l'approche du stade, avec 5,6 km de bouchons dans le sens nord-sud, et 4,5 km de ralentissement dans le sens sud-nord pic.twitter.com/9ZnjVzqztq — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) 16 mai 2018

17h55 : les Winners sont bien sûr présents pour soutenir les Phocéens. Le groupe de supporters a d’ailleurs défilé dans les rues de Marseille.

17h50 : l’ambiance monte aussi à Marseille sur le Vieux-Port. Les supporters de l’OM sont déjà en train de chanter, notamment à la gloire de Luiz Gustavo, le milieu brésilien.

17h45 : plus que trois heures avant le coup d’envoi de cette finale ! Les portes du stade de Lyon viennent donc de s’ouvrir, les premiers supporters vont pouvoir pénétrer dans l’enceinte.

17h43 : alors que les portes du stade vont bientôt s’ouvrir, un fumigène a été jeté sur la pelouse ! Le projectile aurait été lancé du parvis selon les informations d’Europe 1.

Hallucinant, un fumigène tombé du ciel vient d'atterrir sur la pelouse du stade, apparemment lancé du parvis. #OMATM @Europe1 @Europe1Sport pic.twitter.com/8k0Zfn1Yrb — Julien Froment (@JulienFroment) 16 mai 2018

17h35 : avant de partir pour Lyon plus tôt dans la journée, les supporters phocéens se sont réunis sur le Vieux-Port pour mettre l’ambiance.

Les supporters sont venus mettre de l'ambiance au Vieux-Port avant de prendre la route, direction Lyon #OMAtleti pic.twitter.com/TuSCALNGEm — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 16 mai 2018

17h20 : les supporters marseillais, très encadrés par les forces de l’ordre, arrivent toujours aux abords du Groupama Stadium.

17h15 : bonne nouvelle pour les Phocéens ! Blessé et forfait contre Guingamp (3-3, 37e journée de Ligue 1) vendredi soir, Dimitri Payet devrait bel et bien jouer cette finale de Ligue Europa. Selon les informations de RMC, le capitaine olympien, qui se sentirait bien pour cette rencontre, devrait jouer avec un bandage à sa cuisse.

16h45 : les bus des supporters de l’OM continuent d’arriver au Groupama Stadium. L’ambiance a été chaude durant le trajet entre Marseille et Lyon !

"Allez l'OM ! Nous sommes les marseillais..." Les supporters olympiens viennent d'arriver à #Lyon ! Et l'ambiance est déjà folle 4h avant le match @OM_officiel #OM #teamOM pic.twitter.com/35NAUeldOs — La Provence OM (@OMLaProvence) 16 mai 2018

16h40 : l’ambiance monte autour du Groupama Stadium.

Bien arrivé au Groupama Stadium, les ultras grecs et italiens se joignent à la fête du cu84 déjà présent ! #OMATL pic.twitter.com/C8GoknzF9m — Romain Ferrat (@Romainfefe) 16 mai 2018

16h05 : l’AS Monaco envoie un message d’encouragement et de soutien à l’OM et surtout à ses anciens joueurs, Valère Germain, Aymen Abdennour et Lucas Ocampos.

16h : la belle amitié entre les supporters de l’OM et de l’Atlético Madrid.

15h50 : les Ultras sont arrivés devant le Groupama Stadium et patientent avant l’ouverture des portes.

Les Ultras sont arrivés au @GroupamaStadium ! Ils vont désormais patienter jusqu’à l’ouverture des portes ! #EnRoutePourLyon Merci à Romain pour la vidéo ! pic.twitter.com/UjSHs7VtxB — Le Phocéen (@lephoceen) 16 mai 2018

15h45 : à 5h du coup d’envoi, voici quelques chiffres à connaitre avant la finale OM-Atlético.

Ligue Europa #OMAtletico

Retour sur la finale en chiffres ! pic.twitter.com/lgEqWNsGWs — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 16 mai 2018

15h30 : le temps se couvre à Lyon, il commence à pleuvoir. La météo annonce quelques rares averses ce soir et un temps couvert. La température annoncée ce soir au Groupama Stadium sera de 17°.

12h30 : les supporters de l’Atlético Madrid ont investi la place Bellecour et arrivent au compte-goutte autour du Groupama Stadium

Lyon en ROUGE & BLANC

Merci à tous les Atléticos présents à Lyon#AtléticosDuMonde, on compte sur vous ! #AúpaAtleti #OMAtleti #UELFinal pic.twitter.com/9NMRdIxCpN — Atlético de Madrid (@AtletiFR) 16 mai 2018

11h15 : Djibril Cissé est déjà prêt pour le match de ce soir, maillot de l’OM sur le dos bien sur !

11h : les supporters rejoignent leurs cars et filent direction Lyon où ils devraient directement aller au stade pour éviter les affrontements avec les supporters de l’Atlético Madrid et de... l’OL.

#OM : les supporters de Marseille Trop Puissant se sont rassemblés ce matin sur l'esplanade Ganay. Tous vêtus des couleurs de leur club : Direction Lyon ! #Marseille #Football #OMATM #ForzaOm #TeamOm pic.twitter.com/r3thezeQZu — La Provence (@laprovence) 16 mai 2018

10h30 : à plus de huit heures du coup d’envoi, Marseille et son Vieux Port sont déjà en ébullition. Les supporters s’apprêtent à quitter la cité phocéenne direction Lyon !

9h : Stéphane M’Bia ouvre le bal en ce mercredi matin. L’ancien roc défensif de l’OM délivre un message de soutien aux supporters marseillais et leur demande de faire du bruit au Groupama Stadium !

Supporters Marseillais, Totale confiance en vous...Un seul objectif : ramener la Coupe à la maison ! Vous êtes les Meilleurs, faites du bruit ! #keepcalm #OMAtleti #OMATM #TeamOM pic.twitter.com/jzf2KU8oO1 — Stephane Mbia (@StephaneMbia) 16 mai 2018

8h52 : supporter invétéré du PSG, Patrick Bruel a délivré un message de soutien à l’OM. : « Tous derrière l’OM ce soir. Rudi, Flo, Dimitri, Maxime, Steve, Adil, Luiz... et tous les autres. Bravo et merci pour ce parcours. Faites-nous encore rêver ! » Pas sûr que ce tweet soit du goût du CUP parisien.