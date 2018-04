Après le Sporting Braga et l’Atlhetic Bilbao, place au RB Leipzig. L’adversité monte d’un cran pour l’Olympique de Marseille en Ligue Europa, avec un adversaire en pleine confiance dans cette compétition. En effet, le club de l’est de l’Allemagne a éliminé Naples et le Zenit Saint-Pétersbourg lors des tours précédents, deux véritables épouvantails dans la compétition. Rudi Garcia le sait et il aurait sans doute bien aimé aligner son équipe type.

Cela ne sera pas possible puisque Mandanda, Rami, Rolando et Thauvin sont forfaits pour la rencontre. Soit 4 titulaires de moins au début de la rencontre, un vrai coup dur. Aux cages, Pelé prendra le relais de Mandanda. C’est en défense que les interrogations demeurent. Et visiblement, Rudi Garcia, après de nombreux tests durant la semaine, alignera un quatuor où le Brésilien Luiz Gustavo viendra dépanner en défense centrale aux côtés de Kamara. Sakai et Amavi se chargeront des côtés. Conséquence du repositionnement, l’OM devrait évoluer avec un duo Anguissa-Sanson à la récupération

Germain ou Mitroglou ?

Ensuite, alors que l’on pouvait s’attendre à du classique, Bouna Sarr pourrait finalement évoluer au poste de milieu offensif droit. Les clés du jeu seraient confiées à Dimitri Payet, tandis qu’Ocampos animerait le flanc gauche. À la pointe de l’attaque, Valère Germain part avec une longueur d’avance sur Mitroglou. Côté allemand, l’entraîneur Ralf Hasenhüttl a moins de soucis que son homologue français. Son défenseur Willi Orban est suspendu, et c’est Konate qui va épauler Upamecano en défense centrale.

Gulasci, le portier hongrois, démarrera dans les buts, Laimer et Klostermann sur les côtés. Dans le 4-4-2 habituel de Leipzig, Keïta et Kampl apparaissent incontournables au milieu, avec Forsberg et Sabitzer (ou Bruma) sur les ailes. En attaque, Augustin semble avoir la préférence de son entraîneur pour jouer aux côtés de la menace offensive numéro 1 des Allemands, Timo Werner.