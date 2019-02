Choc au somment en Angleterre pour ce 5e tour de FA Cup. Après avoir éliminé Arsenal sur sa pelouse, Manchester United se rendait cette fois-ci à Stamford Bridge pour affronter Chelsea. Pas une mince à faire. Surtout que c’était le premier rendez-vous après la défaite face au PSG la semaine dernière en Ligue des Champions. La réaction des hommes d’Ole Gunnar Solskjaer allait être très attendue. Le Norvégien alignait une équipe remixée mais ambitieuse entre les présences de Pogba, Rashford, Matic, Herrera mais aussi Romero, Smalling, Mata et Lukaku. Sarri lui envoyait son équipe type avec Hazard, Higuain et Pedro devant.

Les deux formations se jaugeaient en ce début de match mais les intentions des Red Devils semblaient plus tranchantes. La première parade était tout de même à mettre à l’actif de Romero qui repoussait des deux poings ce coup-franc flottant de David Luiz (11e). Manchester répliquait avec ce tir puissant d’Ander Herrera qu’éloignait Kepa (14e). Higuain lui ne cadrait pas sa tête (17e). Bien installé dans cette rencontre, Chelsea avait tout de même du mal pour organiser ses attaques. Hazard et Higuain se cassaient les dents sur la défense alors que Pedro peinait à exister. A l’inverse, les Mancuniens piquaient en contres et trouvaient la faille.

Pogba encore décisif

Trouvé côté gauche par Mata, Pogba prenait le temps de lever la tête et d’ajuster un centre parfait pour la tête d’Ander Herrera (0-1, 31e). Quoi de mieux pour MU que de jouer la contre-attaque ? Juste avant la pause, Pogba lançait Rasfhord côté droit. Ce dernier débordait et parvenait à centre pour... Pogba qui avait poursuivi son effort (0-2, 45e). Menés d’un break à la pause, les Blues n’avaient pas d’autre choix que de prendre tous les risques pour revenir au score. Malgré de bonnes intentions, ils éprouvaient pas mal de difficultés à mettre en danger la défense adverse. Le bloc tenait bon même sur ce raid d’Eden Hazard dans la surface. Le Belge pénétrait dans la surface mais voyait sa tentative déviée in extremis par Herrera (64e).

Il en fallait plus pour déstabiliser les Red Devils. Même la VAR, présente en FA Cup, n’aidait pas les Londoniens sur cet accrochage dans la surface entre Smalling et Rudiger. Les changements menés par les deux coaches n’étaient pas suivis d’effets. Les entrants Willian (58e) et Barkley (71e) n’apportaient pas grand-chose alors qu’un Azpilicueta en difficulté finissait par céder sa place à Zappacosta (82e). Après ce dernier changement, les supporters locaux commençaient déjà à quitter l’enceinte, dépités une nouvelle fois. Manchester United se qualifie sans forcer. Décidément, la période est compliquée pour Chelsea et Sarri peut commencer à s’inquiéter de sa situation.

Revivez le film de la rencontre sur notre live.