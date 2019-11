Actuellement au Brésil pour le Mondial avec l’équipe de France U17, Adil Aouchiche va affronter le Brésil à l’occasion de la demi-finale de la compétition (à suivre en direct sur notre site). Régulièrement dans le groupe professionnel du PSG, le milieu de terrain a même disputé ses premières minutes en Ligue 1 cette saison. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le jeune joueur a évoqué sa relation avec les Brésiliens de l’effectif parisien.

« Ce sont des cadres de l’équipe. Thiago Silva et Marquinhos parlent souvent, ils encouragent les autres, ce sont des leaders. Ils m’ont déjà donné des conseils avant mes débuts en L1 contre Metz ( 2- 0, le 30 août) et on a parlé aussi de leur pays avant la compétition, raconte le titi parisien dans les colonnes du journal sportif. Je les considère comme des grands frères. Concernant Neymar, c’est moins évident pour communiquer car il maîtrise moins le Français que les autres. »