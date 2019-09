Avant d’arriver à l’Olympique de Marseille cet été, Alvaro Gonzalez a disputé plus de 300 matches en Liga. Le défenseur central a donc eu l’occasion de croiser maintes et maintes fois Lionel Messi. À l’occasion d’une de leur confrontation, un derby Espanyol-FC Barcelone, les deux hommes s’étaient d’ailleurs pris le bec. L’Espagnol raconte, au micro de RMC Sport.

« C’est une anecdote assez marrante. C’était une période avec trois derbies consécutifs Espanyol-Barça. Des matchs d’une grande intensité. On s’est répondu du tac-au-tac. Je lui lance : "Tu es vraiment petit, minuscule." Il me regarde et me répond : "Toi, tu es vraiment nul au football". J’ai eu le mot de la fin en lui disant : "Oui, on a raison tous les deux." On a rigolé ensemble et cette histoire a beaucoup fait sourire en Espagne », a-t-il expliqué, beau joueur.

