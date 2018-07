Ça devrait bouger à Arsenal ! Après avoir recruté cinq joueurs, dont l’Uruguayen Lucas Torreira, les Gunners vont sûrement dégraisser leur effectif. Les mondialistes Danny Welbeck et David Ospina, actuellement en vacances, sont les deux joueurs les plus susceptibles de partir, selon le Telegraph.

Welbeck doit faire face à une grosse concurrence en attaque, avec Aubameyang, Mkhitaryan, Lacazette et Özil. Malgré ses 43 matchs la saison dernière (10 buts), il devrait partir avant la fin de son contrat qui expire en 2019. Pour Ospina, l’arrivée de Bernd Leno et la présence de Petr Cech remettent en cause sa place dans la hiérarchie des gardiens et il pourrait donc partir. Affaires à suivre.