Le mercato anglais a fermé ses portes ce jeudi soir. Sur le fil, Arsenal a recruté David Luiz (32 ans) pour 8,5 M€. Avec le départ de Laurent Koscileny pour Bordeaux, le club londonien était à la recherche d’un défenseur central expérimenté et l’équipe d’Unai Emery a trouvé son bonheur avec le Brésilien. Après son arrivée, l’ancien joueur de Chelsea ou du PSG est revenu sur son choix de rejoindre les Gunners.

« Je tiens à vous remercier, les fans d’Arsenal, pour vos excellents messages et votre accueil. Je suis ici pour tout donner et essayer de faire arriver ce club où il le mérite, en remportant de gros matches et de grands titres. Faisons le ensemble. Je suis tellement excitée d’être ici », a déclaré le défenseur.

