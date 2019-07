La tension monte entre Arsenal et Laurent Koscielny (33 ans). Le Français a refusé de participer à la tournée américaine des Gunners et souhaite quitter le club durant ce mercato estival. Alors qu’Unai Emery, son entraîneur, a bien tenté de le faire changer d’avis, l’ancien Lorientais ne veut rien entendre.

Comme le rapporte The Mirror, le coach londonien, a confié que son défenseur était sur le départ et qu’il devrait choisir un nouveau capitaine pour la saison prochaine. « Je veux un joueur anglais dans ces cinq capitaines. L’année dernière, Xhaka, Mesut et Nacho travaillaient comme des capitaines. Mais après le départ d’Aaron Ramsey et de Petr Cech - et peut-être de Laurent Koscielny - j’en voudrai plus. » Si un retour en France était envisagé pour le défenseur, celui-ci se dirigerait vers l’Allemagne et le Borussia Dortmund.

