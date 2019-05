Vainqueur de la Ligue Europa en 2014, 2015 et 2016 avec le Séville FC, Unai Emery va vivre sa quatrième finale de C3 en tant qu’entraîneur dans quelques jours. Arsenal s’est en effet qualifié pour la finale à Bakou grâce à une nouvelle victoire face à Valence ce jeudi (4-2, 3-1 à l’aller). Le technicien espagnol a alors fait part de sa satisfaction sur RMC Sport : « être qualifié pour la finale, c’est une satisfaction. Quand on joue pour un titre, en plus avec une qualification en Ligue des Champions à la clé, ça vous motive mais c’est difficile. Nous avons bien travaillé et nous allons en faire de même pour la finale. »

Relancé ensuite sur le duo Aubameyang-Lacazette, l’ancien coach du Paris Saint-Germain a forcément fait l’éloge de ses deux attaquants, décisifs ce soir puisque le Gabonais a inscrit un triplé tandis que le Français a marqué un but. « La vérité, c’est qu’ils travaillent énormément. Quand ils s’entraident, je suis très satisfait. Ils créent beaucoup d’occasions, marquent beaucoup et participent aussi au travail défensif », a conclu Unai Emery.