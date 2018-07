Tout juste auréolé d’un titre de champion du monde, Alphonse Areola, le troisième gardien des Bleus, profite de quelques jours de vacances bien mérités avant de se replonger dans le championnat. Oui, mais lequel ? La venue de Buffon à Paris semble plus que jamais barrer la route du terrain au portier de 25 ans. Alors que le Corriere dello Sport affirmait il y a quelques jours que l’international français aurait déjà donné sa parole à l’AS Roma il y a un mois, quand celui-ci a été alerté de la future arrivée de Buffon à Paris, et que son agent Mino Raiola aurait d’ores et déjà négocié un contrat de cinq ans dans la capitale italienne, Sky Sports Italia vient aujourd’hui rebattre les cartes.

En effet, selon le média italien une autre option serait dans les tuyaux du côté de Rome pour remplacer l’international brésilien Alisson, actuellement à Liverpool pour parapher un contrat avec les Reds. Le directeur sportif de la Louve, Monchi, étudierait une autre piste, menant au gardien international suédois Robin Olsen. Le portier de 28 ans serait en train de devenir le nouveau numéro un dans l’esprit du staff romain. Selon le média italien, le prix de l’actuel portier du FC Copenhague (Danemark) pencherait dans la balance. L’intérêt serait d’engager un gardien à moindre coût et de pouvoir réinvestir une partie de l’argent du transfert d’Alisson pour attirer un grand attaquant. Le nom de Malcom revient avec insistance.