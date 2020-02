Vainqueur d’Épinal jeudi soir en Coupe de France (2-1, quart de finale), l’AS Saint-Etienne a mis fin à une série de trois défaites consécutives en Ligue 1. Un championnat qui ne réussit pas forcément aux Verts cette saison, eux qui occupent actuellement la quinzième place. Et en coulisses, tout ne semble pas rose non plus. Fragilisé depuis l’arrivée de Claude Puel sur le banc stéphanois, David Wantier semble cette fois-ci tout proche de la sortie.

D’après les informations du journal L’Equipe, l’actuel directeur du recrutement du club du Forez pourrait être remercié prochainement. La raison principale ? Un mercato hivernal décevant, avec des portes de sorties demandées pour des joueurs comme Loïs Diony, qui est finalement resté à Saint-Etienne. Le quotidien sportif explique également que Gérard Bonneau, actuellement en poste au Servette Genève (Suisse), serait le favori pour prendre la suite.