La première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions se termine ce soir. Si une grande partie de la planète football sera tournée vers le choc entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, ils seront quasiment autant à suivre le choc entre l’Atlético de Madrid et la Juventus.

A domicile, l’Atlético de Madrid propose un 4-3-3 avec le géant slovène Jan Oblak dans les cages. Kieran Trippier, Stefan Savic, José Maria Gimenez et Renan Lodi s’organisent en défense derrière Thomas Partey, Koke et Saul Niguez. Seul en pointe de l’attaque, Diego Costa peut compter sur Joao Felix et Thomas Lemar dans les couloirs.

De son côté, la Juventus s’organise dans un 4-3-3 avec Wojciech Szczesny dans les buts. La défense est constituée de Danilo, Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt et Alex Sandro. Situé en tant que sentinelle, Miralem Pjanic est épaulé au cœur du jeu par Sami Khedira et Blaise Matuidi. Juan Cuadrado, Gonzalo Higuain et Cristiano Ronaldo sont associés sur le front de l’attaque.

Les compositions :

Atlético de Madrid : Oblak - Trippier, Savic, Gimenez, Lodi - Koke, Partey, Saul - Felix, Costa, Lemar

Juventus : Szczesny - Danilo, Bonucci, De Ligt, Sandro - Khedira, Pjanic, Matuidi - Cuadrado, Higuain, Ronaldo

