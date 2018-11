Le 3 décembre prochain, nous connaîtrons enfin le nom du vainqueur du Ballon d’Or 2018, plus indécis que jamais. Alors que tout le monde du football livre son pronostic, l’un des favoris au prix, Raphaël Varane, a lui aussi fait part de son vote, dans les colonnes de France Football. Et bien évidemment, sa préférence va aux Français champions du monde, bien qu’il n’oublie pas ses anciens ou actuels coéquipiers.

« Oui, de préférence, [je le donnerais à un Français]. Après, ceux qui sont favoris, français ou pas, ce sont des amis à moi, donc... Je les connais tous. Dans tous les cas, je serai heureux. » Le défenseur du Real Madrid a également confié tout ce que représentait ce trophée à ses yeux. « Le Ballon d’Or a un prestige exceptionnel, il donne une aura, c’est pour toute la vie aussi. Humainement, je ne vais pas me transformer. Je pense avoir des qualités de leader. Après, c’est aussi le regard des autres sur ce qu’on a fait. Moi je suis déjà flatté que des joueurs, des gens du milieu, parlent de moi, qu’ils reconnaissent le travail effectué, la valeur du joueur et de l’homme. » Dans la course pour l’emporter, après avoir glané une Ligue des Champions et une Coupe du Monde, Varane est le favori pour certains, comme Michel Platini, Noël Le Graët ou encore Thomas Meunier.