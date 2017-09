Ousmane Dembélé a disputé sa deuxième rencontre avec le FC Barcelone ce soir, face à la Juventus (3-0). Le Français n’a peut-être pas brillé, mais il a réalisé une prestation tout à fait correcte. Il s’est exprimé devant les caméras de beIN Sports après la rencontre.

« J’ai senti que le public était derrière nous, je suis content qu’on ait gagné ce match là. C’était un match difficile contre la Juve qui défend bien, il fallait marquer d’entrée, ça nous a fait du bien et on déroule à la fin, on commence bien cette Ligue des Champions », a expliqué le Français.