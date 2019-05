Récemment, les médias catalans ont relayé une défiance du vestiaire du FC Barcelone vis-à-vis d’une éventuelle arrivée d’Antoine Griezmann, en raison de son documentaire controversé « La Décision », sorti l’an dernier, dans lequel il avait annoncé son envie de rester à l’Atlético de Madrid, alors qu’il avait été courtisé par le Barça. Mais pour Ivan Rakitic, ce documentaire n’a rien d’insultant, et le Croate se verrait bien accueillir le Tricolore cet été : « Vous devez le féliciter pour cela (son documentaire, ndlr), car il a témoigné de son amour et son dévouement à son club, a confié Rakitic à Mundo Deportivo. Ce n’était pas une décision contre le Barça ou qui que ce soit, c’était en faveur de l’Atlético. Je le félicite pour cette décision et maintenant, si je le vois ici, je lui serrerais la main et lui dirais que je le respecte, car il n’est pas facile de prendre cette décision de rester puis de partir cette année. Pour cette raison, je dis "Olé Griezmann pour sa décision". Tous les bons joueurs sont les bienvenus chez nous. »

« Je l’apprécie beaucoup, a poursuivi le vice-champion du monde 2018. En laissant de côté le fait que l’été dernier il m’a fait passer à côté de mon rêve (remporter la Coupe du monde), c’est un joueur de haut niveau, l’un des meilleurs au monde, et bien sûr j’aimerais qu’il joue dans mon équipe. C’est un grand professionnel qui a presque tout gagné et qui peut être ajouté à n’importe quelle équipe. »