Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2019, Sergi Roberto devrait prolonger son aventure après plusieurs réunions avec ses dirigeants. Et selon les informations de Sport, le milieu central espagnol de 25 ans va toucher un salaire alléchant.

Déjà, en cas de prolongation, on évoque une clause libératoire de 300 millions d’euros ! Et concernant le contrat personnel de l’international espagnol, un salaire de 10 millions d’euros bruts (plus des bonus qui dépendent des performances individuelles et collectives) serait dans les cordes.