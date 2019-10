L’hiver dernier, le FC Barcelone arrachait, au nez et à la barbe des plus grands clubs européens, la signature de Frenkie de Jong (22 ans), révélation de la saison avec l’Ajax. Arrivé cet été en Catalogne, l’international néerlandais (13 sélections, 1 but) poursuit son adaptation et ses débuts sont prometteurs dans une équipe qui a eu du mal à lancer sa saison (2e de Liga, 16 pts). Et à l’occasion de la remise du Soulier d’or à Barcelone, Lionel Messi (32 ans) est revenu sur les premiers pas de son coéquipier.

« Il a été facile pour lui de s’adapter à l’équipe car il est issu d’une philosophie similaire à l’Ajax. Il a grandi avec la même idée et les mêmes intentions de jeu, bien que ce soit différent, a expliqué la Pulga devant les journalistes. En pivot, il se sent plus à l’aise, mais il s’est bien adapté. Il aime avoir le ballon, jouer rapidement, mettre la passe entre les lignes, faire des courses intenses. Il est très complet. »