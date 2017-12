C’était dans l’air, c’est désormais assumé publiquement : Javier Mascherano (33 ans) veut quitter le FC Barcelone. Interrogé en Argentine par TyC Sports, l’international albiceleste (140 sélections, 3 réalisations) a expliqué qu’il souhaitait partir cet hiver après huit saisons passées en Catalogne.

« Il y a longtemps que j’ai discuté de ma situation avec le club, ce n’est de la faute de personne, mais c’est ma réalité. On ne peut pas le nier : j’ai perdu le temps de jeu et l’importance que j’avais les années passées », a-t-il lâché avant d’annoncer la couleur sur ses envies pour janvier. « Je veux trouver un club où je me sentirai pleinement accompli et important dans mon travail. Me fixer des objectifs pour me sentir important et heureux », a-t-il conclu. Avis aux amateurs. Son nom a récemment été évoqué du côté de River Plate, son club formateur.