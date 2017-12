Peu après avoir soulevé son quatrième Soulier d’Or, Lionel Messi a prolongé son contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2021. Tout va bien pour la star argentine de 30 ans, même si Cristiano Ronaldo a égalisé dans leur duel à distance concernant le Ballon d’Or. Et selon les informations d’AS, la Pulga se méfie désormais d’Edinson Cavani.

Le buteur uruguayen est une machine à marquer avec le Paris Saint-Germain et sa sélection nationale. Il compte déjà 17 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, soit 4 de plus que Messi en Liga. Cavani domine donc, virtuellement, le classement du prochain Soulier d’Or. Mais selon le média sportif espagnol, Messi estime qu’il peut difficilement faire mieux, et devra peut-être laisser Cavani le distancer sur le long terme...