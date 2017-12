2008, 2013, 2014, 2016 et donc 2017. Cristiano Ronaldo a officiellement remporté ce jeudi 7 décembre son cinquième Ballon d’Or. Une victoire sans surprise au regard de la saison 2016-2017 du Real Madrid qui s’est achevée par un doublé Liga-Ligue des Champions, avec un CR7 décisif tout au long de la compétition européenne (meilleur buteur, doublé lors de la finale face à la Juventus Turin). Le Portugais égale ainsi son plus grand rival, Lionel Messi (qui termine évidemment 2e), au nombre de Ballons d’Or remportés.

Le duel entre les deux hommes, qui dure depuis 10 ans, reste passionnant malgré la lassitude éprouvé par certains face à leur ultra-domination sur le football mondial. L’un des deux parviendra-t-il à surpasser l’autre et à décrocher un 6e Ballon d’Or ? Ou vont-ils ralentir la cadence cette saison et laisser la plus jeune garde, représentée par Neymar, Dybala et plus récemment Mbappé, prendre le dessus ? Au regard du début de saison éclatant de Messi, ce dernier sera sûrement un candidat sérieux pour la saison prochaine. De même, Ronaldo, qui a inscrit un but lors de chaque match de la phase de poule de la Ligue des Champions, ne semble pas prêt à tirer un trait sur la plus prestigieuse distinction personnelle.

Dans ce classement figurent quatre joueurs français. 25e, Karim Benzema paye peut-être son début de saison décevant avec le Real Madrid. Sur le podium du Ballon d’Or la saison dernière, Antoine Griezmann chute lui à la 18e place. A noter la très belle huitième place de N’Golo Kanté. Le milieu de Chelsea qui a réalisé un dernier exercice exceptionnel est récompensé de ses excellentes prestations sous le maillot des Blues. Pour sa première nomination, Kylian Mbappé termine à la septième place et demeure le joueur tricolore le mieux placé de ce classement. A noter également la présence de deux joueurs évoluant en Ligue 1. Radamel Falcao qui affole les compteurs avec l’AS Monaco figure à la 24e place, et Edinson Cavani meilleur buteur du championnat se positionne au onzième rang.

Le classement complet :

1er : Cristiano Ronaldo (Portugal/Real Madrid)

2e : Lionel Messi (Argentine/FC Barcelone)

3e : Neymar (Brésil/PSG)

4e : Gianluigi Buffon (Italie/Juventus)

5e : Luka Modric (Croatie/Real Madrid)

6e : Sergio Ramos (Espagne/Real Madrid)

7e : Kylian Mbappé (France/Monaco)

8e : N’Golo Kanté (France/Chelsea)

9e : Robert Lewandowski (Pologne/Bayern Munich)

10e : Harry Kane (Angleterre/Tottenham)

11e : Edinson Cavani (Uruguay/PSG)

12e : Isco (Espagne/Real Madrid)

13e : Luis Suarez (Uruguay/FC Barcelone)

14e : Kevin De Bruyne (Belgique/Manchester City)

15e : Paulo Dybala (Argentine/Juventus)

16e : Marcelo (Brésil/ Real Madrid)

17e : Toni Kroos (Allemagne/Real Madrid)

18e : Antoine Griezmann (France/Atlético Madrid)

19e : Eden Hazard (Belgique/Chelsea)

20e : David De Gea (Espagne/Manchester United)

21e : Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Dortmund)

21e : Leonardo Bonucci (Italie/AC Milan)

23e : Sadio Mané (Sénégal/Liverpool)

24e : Radamel Falcao (Colombie/Monaco)

25e : Karim Benzema (France/Real Madrid)

26e : Jan Oblak (Slovénie/Atlético Madrid)

27e : Mats Hummels (Allemagne/Bayern)

28e : Edin Dzeko (Bosnie/AS Roma)

29e : Philippe Coutinho (Brésil/Liverpool)

29e : Dries Mertens (Belgique/Naples)