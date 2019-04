Une fois encore, Lionel Messi a brillé et a porté le Barça. Ce soir, l’Argentin s’est offert un doublé et a été le meilleur joueur lors de la victoire 3-0 de son équipe face à Manchester United. Après la rencontre, il a exprimé sa satisfaction.

« Ça a été spectaculaire, on a montré qui on est. Lors des cinq premières minutes du match, on était un peu nerveux, froids, c’était bizarre. Mais au bout de 5 minutes on a pris le contrôle et ça a été formidable. Sur le deuxième but j’ai été un peu plus chanceux, mais l’important c’est d’avoir atteint notre objectif, c’est un pas de plus. On sait qu’on ne peut pas commencer un match comme ça en Ligue des Champions, on a l’expérience de Rome, cinq ou dix mauvaises minutes ça peut nous mettre dehors, il faut en être conscient, ça va être difficile. Les demies ? Chaque équipe est compliquée, ce sont les meilleurs qui sont présents à ce stade de la compétition. Là on doit penser à la Liga, y aller étape par étape, on ne doit pas se relaxer et on abordera la demi-finale comme il le faut », a expliqué la star argentine.