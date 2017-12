Le départ de Neymar (25 ans) au Paris SG cet été a laissé des traces au FC Barcelone. Mais Ronaldo comprend le choix de son jeune compatriote. Au micro du média brésilien Esporte Interativo, la légende brésilienne s’est souvenue de son passage au sein du club catalan. Une saison 1996/97 qui lui avait notamment permis de décrocher le Ballon d’Or France Football 1997, la Coupe des Coupes 1997, ainsi que le titre de meilleur buteur de Liga avec 34 réalisations. Et pourtant, l’Auriverde n’en garde pas un souvenir impérissable.

« Je suis bien plus reconnaissant et lié au Real Madrid. Bien que j’ai joué ma meilleure année avec Barcelone. Mais la fin de l’histoire avec le Barça a été très mauvaise, assez similaire à ce qu’a vécu Neymar cet été. Cela fait plusieurs fois que cela arrive parce que la direction du Barça avait déjà fait quelque chose dans le genre avec Romario. Ensuite, avec Ronaldinho. Mais Barcelone est une ville incroyable et un club fantastique », a-t-il lâché. C’est dit.