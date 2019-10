C’était l’un des feuilletons de l’été. Mis au placard au FC Barcelone, Philippe Coutinho (27 ans) a rapidement opté pour le challenge proposé par le Bayern Munich. Et depuis le début de la saison c’est une réussite puisque le Brésilien a déjà inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives. Aujourd’hui à la Fiorentina, Franck Ribéry garde un œil avisé sur son ancienne équipe et le Français est déjà conquis par le milieu offensif comme il l’a expliqué dans un entretien accordé à SportBild.

« Le Bayern est maintenant plus différent, il peut jouer de différentes façons. Et, Coutinho est bon pour Robert Lewandowski ! Il veut toujours le ballon, le met au défi, Coutinho assume ses responsabilités et sert les autres joueurs : soit l’attaquant extérieur, soit tout simplement Lewy, qui obtient de superbes passes. »

