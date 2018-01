Alors que son contrat au Bayern Munich expire en juin, Arjen Robben (33 ans) a vu plusieurs clubs se manifester à en croire les propos de son père Hans dans les colonnes de Kicker.

« Il y a quelques demandes pour Arjen », a-t-il lancé. Aux Bavarois de trancher, puisque la question d’une prolongation est toujours possible. « Vous voulez toujours tout savoir le plus rapidement possible », a-t-il lâché, laissant ce thème en suspens...