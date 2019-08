En déplacement à Courtrai à l’occasion de la 4e journée de Jupiler Pro League, Anderlecht a pensé empocher un premier succès de la saison lorsque Samir Nasri a ouvert le score. Après un bon travail de Nacer Chadli et une feinte d’Isaac Kiese Thelin, servi par Michel Vlap dans les six mètres le Français venait ajuster le portier adverse avec sang-froid, inscrivant-là son premier but sous ses nouvelles couleurs (0-1, 26e).

Si les Mauves menaient à la pause, au retour des vestiaires la réaction courtraisienne était implacable. Ilombe Mboyo (53e, 73e), Herve Kage (57e), entré à la pause, et Kristof D’Haene (79e) infligeaient une lourde défaite (4-2) aux hommes de Vincent Kompany, coach et titulaire en défense centrale cet après-midi. Après quatre journées, Anderlecht compte 2 nuls et 2 défaites et pointe à une inquiétante 13e place.

