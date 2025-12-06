PSG - Rennes : le phénomène Khvicha Kvaratskhelia a encore embrasé le Parc !

Pour sa dernière de l’année 2025 au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain, défait par l’AS Monaco le week-end dernier, a repris sa marche en avant en s’imposant facilement (5-0) face au Stade Rennais. Une victoire précieuse permettant aux hommes de Luis Enrique de recoller à un petit point du RC Lens avant de défier l’Athletic Bilbao, mercredi soir, en Ligue des Champions. Une soirée marquée par la nouvelle performance XXL d’un certain Khvicha Kvaratskhelia. Aligné dans le couloir droit de l’attaque parisienne, le Géorgien de 24 ans restera, en effet, comme le grand artisan de ce nouveau succès.

Inspiré et très disponible pour ses partenaires, le transfuge de Naples s’est globalement amusé face à la défense rennaise, et plus particulièrement Przemyslaw Frankowski, à l’agonie face aux percussions tranchantes du numéro 7 francilien. Souvent trouvé par les Rouge et Bleu, le natif de Tbilissi libérait d’ailleurs les siens peu avant la première demi-heure de jeu après un rush solitaire, conclu d’une frappe limpide du droit (1-0, 28e). Plus que ce but, Kvaratskhelia a surtout fait étalage de sa palette technique. Décrochages, prises de profondeur, percées dans l’axe du jeu… l’international géorgien (47 sélections, 20 buts), crédité d’un 8,5 et élu homme du match par la rédaction FM, a régalé.

Kvaratskhelia a martyrisé la défense rennaise

Menace permanente pour l’arrière-garde rennaise et toujours aussi imprévisible au retour des vestiaires, l’ailier parisien scellait d’ailleurs la victoire du PSG d’une frappe sous la barre (3-0, 67e) après un service parfait du jeune Senny Mayulu, passeur et buteur face au SRFC. Un match plein (3 tirs cadrés, 83% de dribbles réussis, 6 duels remportés, 1 ballon récupéré) confirmant son irrésistible montée en puissance. Loué pour son côté décisif sur la scène européenne - mais souvent discuté pour son plus faible impact en Ligue 1 dans le dernier geste - l’ailier gauche de 24 ans a semble-t-il (enfin) trouvé cette continuité dans ses performances. Pour preuve, «Kvara» totalise 3 passes décisives et 3 buts depuis la 9e journée de Ligue 1.

Un rendement permettant, dans le même temps, d’oublier les absences de Désiré Doué ou encore Ousmane Dembélé, entré en jeu pour la dernière demi-heure ce samedi soir et tout proche, lui aussi, de participer à la fête sur un caviar de… Kvaratskhelia (65e). Remplacée par Gonçalo Ramos sous les clameurs de l’enceinte parisienne, l’ancienne star du Napoli recevait les louanges de son entraîneur : «je me rappelle que vos collègues m’ont posé la question hier comme quoi Kvara choisirait ses matchs comme en Ligue des champions ou en Ligue 1. Mais non. Oui il y a de la pression mais c’est un joueur spectaculaire, différent avec une mentalité et des qualités d’artiste de haut niveau. On est tranquille sur lui». Celui que Naples surnommait «Kvaradona» a brillé dans le froid parisien, éclipsant le moindre doute encore existant sur son niveau cette saison.