PSG : Luis Enrique très heureux de la lutte acharnée avec Lens

Interrogé au micro de Ligue 1+ après la victoire contre Rennes (5-0), Luis Enrique n’a pas caché son bonheur de voir son équipe du PSG bousculer en championnat cette saison. En effet, le RC Lens pointe toujours en tête de la Ligue 1, désormais avec un point de plus que le club de la capitale. Cette lutte pour le titre ravit Luis Enrique.

«Ca a été pratiquement parfait. On a mérité la victoire. Rennes a joué très bien. Ils méritent pas ce résultat. Ils nous ont mis en difficultés en première mi-temps. Ce résultat est trop gros. Nous aimons les difficultés. Nous sommes une équipe habituée à ça. S’il y a plus d’équipes qui veulent lutter pour le championnat, c’est parfait pour nous. Lens joue très bien. C’est important pour nous.»