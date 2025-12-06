PSG : la réaction à chaud de Senny Mayulu après le récital face à Rennes

Buteur et passeur décisif lors du récital parisien (5-0) face au Stade Rennais à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1, Senny Mayulu a encore brillé, confirmant tout le bien que son entraîneur pense de lui. De passage en zone mixte après la rencontre, le jeune Titi parisien a logiquement affiché sa satisfaction. «Il fallait se relancer après Monaco, c’était aussi important de bien se préparer pour la Ligue des Champions. Ce n’était pas un match facile mais on a su se créer les occasions et finir vite, ça nous a libéré et on a pas lâché, on a continué jusqu’à la fin», a tout d’abord indiqué le Français de 19 ans.

Relancé sur le cas Safonov, Mayulu s’est, en revanche, montré plus bref. «Avec chaque joueur on se sent rassuré on est une équipe on est très content de l’avoir avec nous». Avant de conclure : «j’essaie de me donner à fond, je suis un jeune, je ne parle pas, je fais mon boulot. Luis Enrique me donne des conseils, j’écoute et je fais le boulot. Tout le monde me donne des conseils que ce soit Ousmane Dembélé ou Marqui».