Malgré la maladie, Bernard Tapie continue de suivre l’actualité de l’Olympique de Marseille. Dans une interview parue dans la Provence, ce dernier revient sur le début de saison compliqué ou encore le penalty manqué de Dario Benedetto face à Nantes (0-0), ce qui lui permet de placer une pique à la direction marseillaise.

« C’est ça qui me gonfle à l’OM : sous des apparences de grands professionnels, les mecs à la tête sont nuls. Pas les joueurs, pas l’entraîneur, ils sont bons eux ! Il faut se dire aussi que les joueurs de foot ne respectent que deux types de personnes dans les clubs : un ancien joueur qui les a fait rêver et celui qui les paie. Et pas celui qui est payé pour te dire ce qu’il faut faire ! » a confié l’ancien président du club (avril 1986 - décembre 1994).

